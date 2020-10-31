В Нижнетавдинском районе запустили шестой smart-ФАП. Фото - Дарья Ровбут.

Начал работать последний из шести smart-ФАПов, построенных в Нижнетавдинском районе в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году. Торжественное открытие состоялось в поселке Тукман, жители которого много лет получали медицинскую помощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе.

– После того, как школу закрыли, здание частично разобрали. И одна стена нашего фельдшерско-акушерского пункта, прежде бывшая внутренней, стала выходящей на улицу. Из-за этого зимой внутри ФАПа бывало довольно холодно. В новом же тепло, светло и просторно. Есть все необходимое для первичного осмотра пациентов оборудование. И жители очень рады, что теперь в селе есть отдельно стоящий ФАП, так хорошо приспособленный для их нужд. Я работаю в Тукмане больше десяти лет и хорошо знаю своих пациентов. Для них это действительно значимое событие, – рассказала фельдшер Вера Подчувалова.

Пациентам Веры Федоровны больше не нужно за каждой надобностью ехать в поликлинику в Нижнюю Тавду. Анализы можно сдать на месте, и там же сделать ЭКГ. Медицинские карты в smart-ФАПе электронные. Есть возможность удаленной записи на прием. И даже получить консультацию узкого специалиста, например, кардиолога или невролога, можно, не покидая поселка. Врачи Областной больницы №15 (Нижняя Тавда) или ОКБ №1 (Тюмень) будут общаться с жителями поселка Тукман по видеосвязи, помогая скорректировать лечение хронических болезней.

На церемонии торжественного открытия smart-ФАПа глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов отметил, что возвести за несколько месяцев шесть модульный зданий и подвести к ним все необходимые коммуникации – непростая задача. Но слаженная работа всех заинтересованных сторон позволила сделать это в запланированные сроки. Напомним, в этом году smart-ФАПы появись в поселках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург.