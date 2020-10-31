В Тюменской области провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области с начала пандемии проведено уже 1 101 292 теста на коронавирус. Каждый день специалисты делают более 10 тысяч исследований в 20 лабораториях.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, Тюменская область находится на 10 месте в Топ-15 субъектов по абсолютному количеству проведенных исследований. Их проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях.

В Тюменской области продолжает расти количество заболевших COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за помощью к медработникам при первых же симптомах. Однако анализ на коронавирус берут не у всех. Сдать тест нужно в том случае, если медики выявляют отклонения от симптомов ОРВИ. Исключения составляют жители региона старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Если же у вас появилась необходимость сдать тест на коронавирус, сегодня в этом могут помочь многие частные и государственные клиники региона.

Например, справку об отсутствии коронавирусной инфекции могут требовать некоторые работодатели перед выходом на работу. Такие справки необходимо предоставить Роспотребнадзору по прилете из-за границы. Самостоятельно жители Тюменской области могут сдать анализ на коронавирусную инфекцию и антитела в медцентрах, которые вошли в реестр Роспотребнадзора и получили право на проведение таких тестов. Медицинские центры предлагают тюменцам предварительную онлайн-запись, но и без записи такой тест сдать вполне реально.

Полимерная цепная реакция (ПЦР) – это анализ, который помогает выявить возбудителя коронавируса в человеческом организме. Даже если вы хорошо себя чувствуете, но в организме есть достаточное количество коронавирусных частиц, это значит, что тест, несомненно, даст положительный результат.