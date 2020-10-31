В Тюмени работы по дорожному нацпроекту полностью завершены. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени полностью отремонтировали 26 городских дорог общей длиной почти 25 километров и площадью в 250 тысяч квадратных метров. Работы произведены в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список вошли улицы, ведущие к школам и детским садам, учреждениям дополнительного образования и больницам, дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны.

Дорожники приступили к ремонтам в конце апреля. За полгода специалисты заменили дорожное покрытие и нанесли разметку на всех объектах, обеспечив тем самым безопасность движения транспорта. По необходимости обустраиваются недостающие тротуары, пешеходные дорожки, ремонтируется бордюрный камень, в нормативное состояние приводятся пешеходные переходы и остановочные комплексы.

– Сейчас идет процесс приемки выполненных дорог. В специализированной лаборатории проверяется качество дорожного покрытия, влияющее на долговечность эксплуатации. Для этого делаются вырубки в асфальтобетонном покрытии, проверяется состав, физико-механические характеристики, такие как прочность, водонепроницаемость, коэффициент уплотнения и другие. Также проверяется исполнительная документация, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы. Далее выдается заключение. Если оно положительное, все использованные материалы и выполненные работы соответствуют требованиям нормативной технической документации, подрядчик получает расчет, – рассказывает председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в нашем городе с 2017 года. Его главные цели – обеспечение качественно нового уровня дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения. За четыре года выполнены мероприятия по ремонту 147 дорог общей протяженностью более 110 километров. Ремонт ведется в рамках нескольких программ, в том числе текущего содержания дорог, капитального строительства и ремонта и БКАД. Всего в этом году ремонтные работы ведутся на 100 объектах.