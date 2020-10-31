Тюменский проект «Мы» занял первое место Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Фото - Комитет по делам национальностей Тюменской области.

Комитет по делам национальностей Тюменской области стал победителем III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. По итогам работы экспертной комиссии проект «Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "Мы"» занял первое место в номинации «Лучшие практики органов государственной власти».

Видеоконкурс «Мы» – результат совместной работы комитета по делам национальностей и Федерации современного искусства. Конкурс впервые прошел в Тюменской области в 2020 году и вызвал большой интерес у потенциальных участников. Жюри отсмотрело 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и ХМАО-Югры. В своих видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить, добрососедстве и взаимопонимании.

По словам председателя комитета по делам национальностей Владислава Чернова, конкурс национальных видеороликов «Мы» – это новая, но очень понятная и востребованная форма для знакомства с богатым миром национальных культур и трансляции идей межнационального согласия:

– Производство видеоконтента сегодня доступно практически любому человеку и привлекает людей разных возрастов – детей, молодежь и взрослых. Национальные обряды, праздники, ремесла, народные сказки – широкое и интересное поле для творчества. Тем более что в нашем многонациональном регионе проживает более 150 народов. Считаю, что победа на всероссийском конкурсе – это заслуга всех, кто вносит вклад в сохранение этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений в нашем регионе.

Отметим, что уже в следующем году Тюменский областной конкурс национальных видеороликов получит свое продолжение. О старте второго конкурса «Мы» и приеме заявок организаторы планируют объявить в начале 2021 года. Кроме того, в планах расширить географию конкурса до межрегионального и даже международного масштабов, а также увеличить количество номинаций и призовой фонд.