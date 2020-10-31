В Тюменской области валовой сбор зерна составил более 1 миллиона 350 тысяч тонн. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области аграрии закончили уборку урожая. Эпидемиологическая обстановка не помешала сельхозработникам выполнить план уборочной кампании. Валовой сбор зерна составил более 1 миллиона 350 тысяч тонн. Это в полном объеме обеспечивает внутриобластную потребность и даже позволяет создать запас.

Больше всего зерна собрали хозяйства Ишимского района – 182 тысячи тонн. Вторым по урожайности стал Заводоуковский городской округ – 160,7 тысяч тонн. На третьем месте аграрии Исетского района, собравшие 145,7 тысяч тонн. Отличную урожайность показал и Тюменский район. Так, в КХ «Пчела» собрано 46,3 центнеров яровой пшеницы с гектара. А засеяно ею было 246 гектаров. Валовой сбор картофеля составил 206,6 тысяч тонн по всему региону. Наибольший сбор обеспечили хозяйства Упоровского района – 96,3 тысяч тонн. Лидирует среди них ООО «АФ КРиММ» с показателем 404,4 ц/га.

Стоит отметить, что помимо традиционных сельскохозяйственных культур (пшеница, рож, овес) на полях выращивают лен. По словам исследователей, выращивать лен в условиях Северного Зауралья очень перспективно. В 2020 году лен масличный был посеян в 10 хозяйствах 9 районов. Площадь посева составила 1782 га. Урожайность – 10,6 ц/га. Многие хозяйства намерены продолжить практику. Кстати лен вызывает интерес и у тюменских ученых.

Кроме того, в Упоровском районе в этом году на 203 гектарах была выращена соя, а в Ялуторовском с 250-ти гектаров убрана горчица.