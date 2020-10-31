В Тюменской области обсудили важность создания модельных библиотек. Фото - Департамент культуры Тюменской области.

В Тюменской области в онлайн-режиме состоялось третье заседание совета по культуре муниципальных образований региона. Встречу посвятили первым успехам реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

С приветственным словом выступила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она поблагодарила членов совета за активную позицию в части формирования культурной политики региона и отметила, что 2020 год в очередной раз подтвердил востребованность деятельности совета, его значимость в деле врачевания общества и формирования позитивного восприятия реальности.

– Несмотря на непростые условия, рабочие процессы продолжаются. Особо значимыми для нас являются успехи национального проекта «Культура». На сегодняшний день все запланированные мероприятия региональных проектов успешно реализуются, – рассказала Елена Майер.

Основной темой обсуждения на заседании стал вопрос создания в регионе модельных библиотек. О требованиях к формированию заявки для участия в конкурсе на выделение средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек рассказала начальник отдела развития отрасли департамента культуры Тюменской области Наталья Суковатая. В докладе она показала типовой вариант заявки, объяснила механизм взаимодействия муниципальных образований и департамента культуры. Отдельное внимание спикер обратила на важность грамотного составления концепции будущего учреждения, проработке малейших деталей, так как именно они во многом являются залогом успешной подачи заявки.

Члены совета разобрали реальный кейс создания первой в регионе модельной библиотеки. Напомним, торжественное открытие учреждения состоялось в сентябре. Современный информационный, культурный и коммуникационный центр появился в Ишиме и рассчитан на оказание услуг жителям всех возрастных категорий. Об этапах создания библиотеки и первых результатах работы доложил генеральный директор МАУК «Ишимская городская централизованная библиотечная система» Евгений Долженко.