Тоболякам стал доступен дополнительный вид исследований в области кардиологии. Фото - Дмитрий Уженцев.

В центральной поликлинике Областной больницы №3 открылся кабинет для нагрузочного тестирования пациентов кардиологического профиля благодаря приобретению кардиологического оборудования департаментом здравоохранения за счёт средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения».

Новый кардиологический комплекс включает беговую дорожку и велоэргометр. Эта система предназначена для проведения нагрузочного ЭКГ-тестирования (ЭКГ-стресс-теста) и одновременного мониторинга показателей сердечного ритма и артериального давления. Современные решения позволяют передавать ЭКГ без проводов с отсутствием каких-либо помех по радиоканалу, а также осуществлять динамический контроль всех параметров теста во время обследования.

– Комплекс позволяет решать широкии круг задач: диагностика ишемическои болезни сердца, исследование нарушении ритма при нагрузке, диагностика сердечнои недостаточности, оценка толерантности к физическои нагрузке, определение физического состояния и многое другое. Оборудование поставляется с простым, удобным и многофункциональным программным обеспечением, которое позволяет врачу-кардиологу создавать собственные протоколы тестирования, – рассказал пресс-секретарь ГБУЗ ТО «Областная больница №3» Дмитрий Уженцев.

Направление на нагрузочное тестирование пациент кардиологического профиля может получить от кардиолога, у которого он наблюдается, или от терапевта в зависимости от показаний или противопоказаний. Кабинет рассчитан на проведение до десяти нагрузочных ЭКГ-тестирований в день.