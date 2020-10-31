В Тюменской области стартует SMART-школа сельского предпринимателя. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области 16 ноября в рамках серии семинаров «Развитие бизнеса на селе» стартует новый сезон проекта «Школа фермера». В этом году школа впервые пройдет в формате SMART-школы сельского предпринимателя. Отметим, что проект направлен на раскрытие возможности создания успешных предприятий в сельской местности. Обучение пройдёт в формате online-встреч со спикерами и сопровождения учебных проектов в реальном времени.

– Курс включает в себя маркетинговый модуль, развитие кооперационной и интеграционной модели сельского предпринимательства, внедрение современных технологий развития сельского хозяйства, трансформационный модуль. Особое внимание будет уделено планированию современного бизнеса на селе. Спикерами SMART-школы сельского предпринимателя выступят яркие фермеры, со всей страны, эксперты, успешно реализующие свой агробизнес с помощью гидропоники, органического земледелия, инструментов экоменеджмента, – рассказывают организаторы.

Программа обучения включает общемировые тренды в АПК, новые технологии и прогрессивные методы ведения агробизнеса, привлечение частных партнеров с финансами, инструменты получения господдержки. Занятия в Школе фермера организованы Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области, Западно-Сибирским союзом «Биопродук» при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства с целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в проекте бесплатное. Регистрация по ссылке.