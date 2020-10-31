Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Нижней Тавды. Фото - Дарья Ровбут.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в кабинете офтальмолога в Нижней Тавде теперь стоит новая щелевая лампа, соответствующая самым современным требованиям и позволяющая эффективно диагностировать заболевания глаз. Для визуализации исследуемой области требуется оптика как можно более высокого качества, только тогда доктор сможет видеть истинную картину всех анатомических структур глаза и результат обследования получится максимально точным. Новый прибор как раз отвечает этому условию.

Напомним, этой весной кабинет офтальмолога в нижнетавдинской поликлинике уже пополнялся другим оборудованием – в ОБ №15 доставили тонометр для измерения внутриглазного давления и авторефрактометр, также в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В сентябре к коллективу областной больницы №15 присоединилась офтальмолог Юлия Филиппова. Прежде она жила в Тюмени и работала в областном офтальмологическом диспансере, но предпочла вместе с семьей переехать в сельскую местность: здесь нет пробок, да и жильем ее обеспечили.

– Жители Нижнетавдинского района, как мне кажется, несколько небрежно относятся к технике безопасности. Ведь с жалобами на инородное тело, попавшее в глаз во время хозяйственных и строительных работ, обращаются довольно часто, – отмечает Юлия Евгеньевна.

Специалист отмечается, что за день может принять больше трех десятков пациентов. Ведь и дети, и взрослые с любыми патологиями органов зрения идут именно к ней. Начиная от трудностей с подбором очков и заканчивая экстренными обращениями, например, когда в глаз попало инородное тело.