Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 ноября 2020 года: пять смертей за сутки

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 149 и составило 13 398 человек.

Всего зараженных: 13 398

Количество смертей: 75

Режим повышенной готовности: до 12 ноября

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Оперативный штаб Тюменской области доложил о пяти пациентах с диагнозом «коронавирус», умерших на фоне осложнений.

– Женщина 50 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина 55 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина 59 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина 70 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина 72 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронического заболевания, – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 75 пациентов с коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются 2 017 пациентов, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, за минувшие 24 часа положительный тест на COVID-19 подтвердился у 149 человек, 10 из них – дети.

Выздоровели за минувшие сутки 82 пациента (за весь период – 8 782), 2 634 человека находятся в нашем регионе на перевахтовке.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 18 140 человек с COVID-19, из них 4 401 случай без каких-либо проявлений болезни, с начала периода – 1 618 116. Выздоровевших – 14 854, за весь период – 1 215 414. Умерших – 334, с начала периода – 27 990.