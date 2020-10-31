Разобраться в современном искусстве поможет новый проект тюменского мультицентра

Фото: Контора пароходства, соцсеть "ВКонтакте"

6 ноября запускается проект «Арт-сфера» тюменского мультицентра «Контора пароходства». Это серия лекций, мастер-классов и перформансов, тема которых – современное искусство. Всего пройдет 12 встреч.

Спикеры проекта – скульпторы, художники, музыканты и искусствоведы из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Тюмени. Они расскажут об искусстве в постцифровую эпоху: о новых технология, самых молодых направлениях и трендах. Также пройдут встречи, на которых можно поучаствовать в театральной читке, посмотреть фильм и увидеть перформанс.

Первая лекция «Artist talk: скульптура и арт объекты» пройдет 6 ноября в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Павел Фролов, скульптор и бутафор-декоратор из Санкт-Петербурга, расскажет о создании инсталляций и арт-объектов. Более того, там же проходит его инсталляция, которую можно посетить 6 ноября на открытии выставки «Синхронизация».

Андрей Свибович, художник и организатор проекта «Медиакультура», проведет следующую лекцию в «Конторе пароходства» 7 ноября. Она посвящена аудиовизуальному искусству – самому молодому направлению медиаарта. А на следующей встрече он проведет аудиовизуальный перформанс.