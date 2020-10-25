Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 октября 2020 года: количество заболевших за сутки стабильно больше ста

В Тюменской области количество заболевших стабильно больше ста. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 139 и составило 12 554 человека.

Всего зараженных: 12 554.

Количество смертей: 59.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 19 человек выздоровели (за весь период – 8370), восемь детей заболели за минувшие сутки, 24 пациента – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 858 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 59 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровели 1 138 522 человека.