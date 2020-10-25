Ко Дню народного единства в Тюмени откроется этническая выставка. Фото - kosmoscentr.ru.

3 ноября в театральном центре «Космос» пройдет открытие выставки «ИсСКАЗители». В ее основе – сказания хантов, нивхов, селькупов и других народов с минимальным литературным вмешательством. Вход свободный.

Механика выставки нестандартная: в холле «Космоса» разместятся инсталляции в виде сказочного леса. Рядом с ними – дисковые телефоны. Они и станут главным элементом экспозиции. Гостям предлагают набрать определенный номер, взять трубку и послушать сказки разных народов Тюменской области. Выставка пройдет с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

– Важно помнить и сохранять все первоначальные художественные образы из сказаний. Из-за переписывания сказок, упущения деталей и образов стирается уникальность мировоззрения и традиций народностей. Люди должны обращаться к истокам, помнить историю народов и Тюменской области, – рассказала автор выставки и руководитель художественного отдела театрального центра «Космос» Маша Хайбуллина.

На открытии выставки посетители могут принять участие в мастер-классах по созданию национальных кукол-оберегов, послушать выступления музыкальных коллективов и посетить читки сказок народов Севера на родном языке.

Выставка будет действовать с 3 по 15 ноября. Вход свободный. Возрастное ограничение – 6+. Подробности – на космосцентр.рф.