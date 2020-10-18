В Тюменской области пострадавшие от COVID-19 могут получить новую профессию Фото: pixabay.com

Жители Тюменской области, оставшиеся без работы во время пандемии, или те, у кого сократились доходы, могут бесплатно освоить новую профессию. Программа была создана Министерством просвещения РФ и стартовала в нескольких регионах станы. Учебные заведения, в которых жители могут получить новые навыки, были отобраны по итогам конкурса. В Тюмени одним из центров для переподготовки стал Тюменский колледж производственных и социальных технологий. В нем можно пройти обучение по 8 специальностям и еще по трем повысить профессиональные навыки.

Во-первых, программа рассчитана на выпускников, окончивших вуз или колледж в 2020 году. Предоставив паспорт, СНИЛС и документ об образовании, они снова могут сесть за парты. Во-вторых, выучиться могут ищущие работу.

– Это те, кто остался без работы, но еще не вступил в статус безработного. Звучит немного странно, но по закону после подачи заявления в центр занятости в течение десяти дней эти людей значатся как ищущие работу. Если за этот срок их трудоустроить не удается, им назначают пособие, и тогда уже они официально числятся безработными. В течение этих десяти дней они могут обратиться к нам, – пояснила руководитель отделения ДПО Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анна Рахно.

И в-третьих, на новые знания могут претендовать те, кто находится под риском увольнения. Под эту категорию подпадают те, кому сократили рабочий день, неделю, соответственно, они потеряли в заработной плате, или их предупредили о том, что в течение двух месяцев их должность будет сокращена. Со справкой от работодателя, подтверждающей изменившиеся условия труда, они также могут обратиться в колледж.

В регионе планируют обучить 2083 человека. Уже в декабре первый поток студентов получит свидетельства об освоении новой профессии.

Для того чтобы стать участником данной программы и пройти бесплатное обучение в колледже, необходимо позвонить по номеру телефона 8 (3452) 666-860 или оставить заявку на сайте.