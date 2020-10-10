Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 октября 2020 года: еще две смерти от коронавируса

В Тюменской области еще две смерти от коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 116 и составило 10 499 человек.

Всего зараженных: 10 499.

Режим повышенной готовности: до 12 октября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин, 61 и 65 лет. Первый – от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двусторонней вирусной пневмонии, второй – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.