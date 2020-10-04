Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 октября 2020 года: количество инфицированных возрастает Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 9858.

1. Таким образом, количество зараженных день ото дня растет.

2. Однако современная аппаратура сохраняет жизни и здоровье тюменцев. Ведь диагностика – прежде всего.

– Девять человек выздоровели, за весь период – 7714. Кроме того, семь детей заболели за минувшие сутки. Из общего числа болеющих на ИВЛ находятся 17 пациентов. 1074 жителя региона остаются под меднаблюдением, 2300 человек – на перевахтовке, – рассказали в оперштабе.

К сожалению, за весь период пандемии коронавируса в Тюменской области умерли 40 пациентов с коронавирусом. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По словам медиков, для предупреждения распространения COVID-19 нужно соблюдать правила гигиены рук.

– Чаще мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их антисептиком. Также держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей. И конечно, носите маску, когда находитесь в окружении людей в общественном месте, – напоминают специалисты.

Добавим, что нельзя прикасаться руками к глазам, рту или носу, чтобы не занести инфекцию.

Если почувствовали недомогание, то оставайтесь дома. В случае повышения температуры, появления кашля или одышки без промедления обратитесь за медпомощью.