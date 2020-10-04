Тюменцы напомнили об опасности нетрезвого вождения в новом ролике Фото: pixabay.com

В сети появился социальный ролик «Исход». По сюжету молодой человек после употребления горячительных напитков садиться за руль автомобиля. То, что герой не сразу может попасть ключом в замок зажигания, его не тревожит. Через некоторое время в пути молодой человек понимает, что не справляется с управлением и сталкивается со встречной машиной.

По данным сайта статистики ГИБДД за восемь месяцев в Тюменской области произошло 140 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них пострадали 209 жителей. Двадцать восемь человек погибли.

— Молодые люди не всегда задумываются о последствиях, поэтому важно напоминать насколько масштабны и плачевны те варианты, которые могут произойти, если принять рискованное решение. Например, сесть за руль в нетрезвом состоянии, — пояснила Александра Оверченко, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.