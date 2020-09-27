Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 сентября 2020 года: очередная смерть Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 71 и составило 9 282 человека.

Известно, что 8 пациентов выздоровели (за весь период выздоровели 7 552 человек). Четыре ребенка заболели за минувшие сутки. 937 человек остаются под медицинским наблюдением, 14 из них подключены к аппарату ИВЛ. 982 человека находится на перевахтовке.

К сожалению, коронавирус забрал еще одну жизнь: от коронавируса умерла 66-летняя женщина.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

– У пациентки была двусторонняя пневмония и полиорганная недостаточность на фоне нескольких хронических заболеваний, – пояснили в региональном оперштабе.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 37 пациентов с COVID-`9. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 867 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 151 438. Выздоровевших – 3 068, за весь период – 943 218. Умерших – 99, с начала периода – 20 324.