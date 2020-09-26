Тюменский продюсер вошёл в состав жюри фестиваля «Живые лица» Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Автор первого в России VR-спектакля «В поисках автора» Андрей Зубов оценит работы участников международного молодежного театрального фестиваля. «Живые лица» пройдут со 2 по 4 октября. На сцену выйдут творческие коллективы из Тюмени, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Свое шоу в формате онлайн-трансляции покажут театры Армении и Белоруссии.

Андрей Зубов развивает кинематограф в Тюменской области. Он режиссёр документальных фильмов «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» и «*#ЗвездочкаРешетка». Жюри возглавит Татьяна Тихоновец - театральный критик и заслуженный работник культуры РФ. Также экспертами станут Марина Жабровец - профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, основатель и педагог кафедры режиссуры ТГИК, Сергей Осинцев - директор и ведущий актер Тюменского Большого Драматического Театра.

-За время пандемии в нашей жизни было слишком много экранов, а театр - живой, спектакли нужно проживать на сцене с героям. Фестиваль «Живые лица» - это помощник для малых театров, своеобразный трамплин. Поэтому мне очень хочется посмотреть и поддержать коллективы, которые представят свое творчество, - рассказал продюсер Андрей Зубов.

На данный момент программа фестиваля включает 10 спектаклей. Для зрителей также проведут тематические мастер-классы.