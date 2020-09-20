Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 сентября 2020 года: местные ученые исследуют выживаемость коронавирусов

Тюменские ученые исследуют выживаемость коронавирусов. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 62 и составило 8 816 человек.

Всего зараженных: 8 816.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки заболели пять детей , 10 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 824 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 945 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Сотрудники Института X-BIO Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Института высоких температур РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ «Московский энергетический университет», научных центров США и Израиля разработали технологию «управляемого капельного кластера» для исследования выживаемости коронавирусов. По мнению ученых, социальная дистанция и маски не являются панацеей, которая поможет уберечься от новой инфекции, так как вирусы могут переноситься микрокаплями воды.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 895 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровели 909 357 человек.