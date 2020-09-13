В сентябре в Тюменской области откроются Точки Фото: pixabay.com

В Тюмени 17 сентября состоится официальное открытие коворкинга в Многопрофильном колледже ТИУ в рамках проекта «Точка». В августе студенты совместно со Студсоветом области завершили монтаж коворкинг-зоны: в колледже появились фотообои, маркерное покрытие, удобная и современная мебель, USB-розетки и пуфики для отдыха. В пространстве студенты смогут проводить встречи студенческих сообществ, мероприятия, а также использовать его для самостоятельной работы.

«В августе завершился ремонт в трех сузах Тюмени, а в сентябре состоится монтаж коворкингов в двух сузах Тобольска, также в этом месяце мы планируем торжественно открыть все пространства, подарить подарки студентам и провести мероприятия от Студсовета для учащихся сузов», рассказал о ходе проекта «Точка» руководитель проекта и член Студсовета Тюменской области Радик Хуснутдинов.

Конкурс «Точка» прошел в мае этого года. Команды студентов снимали видео, в котором рассказывали зачем им нужен коворкинг и участвовали в онлайн-голосовании. По итогу проекта победителями конкурса стали 3 суза из Тюмени и 2 из Тобольска: Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.