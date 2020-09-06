Тюменцы выпустили видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей

Оба ролика можно посмотреть ВКонтакте в группе «Киберпатруль Тюменской области». Фото: скриншот

Тюменцы представили два видеоролика, в которых сравнивают, как изменилась жизнь подростков с появлением социальных сетей. Каждое видео состоит из двух частей: как было раньше и как ситуация складывается сейчас. Оба ролика можно посмотреть ВКонтакте в группе «Киберпатруль Тюменской области».

В первом видео сравнивают, как изменилось общение. Раньше подростки разговаривали друг с другом напрямую, когда взаимные симпатии и антипатии строились на первом впечатлении. Чтобы определить общий круг интересов требовалось время, а необщительным ребятам нужно было преодолевать себя. Сейчас в социальных сетях можно найти сообщества по интересам, где молодым людям проще наладить общение друг с другом.

Во втором видео рассказывают о доверии между родителями и детьми. Раньше мамы и папы видели в живую чем занимаются их дети. Сейчас они не всегда знают, чем увлекается ребенок в социальных сетях. И здесь важно выстроить доверительные отношения друг с другом, чтобы быть в курсе интернет-активностей ребенка.

—Мы говорим прежде всего о доверии между взрослым и ребенком. Конечно за детьми стоит следить, и мы показываем, как это сделать в мягкой форме. Но вместо того чтобы слепо запрещать все что старшему поколению не понятно, куда интереснее разобраться и узнать за что и почему любят их дети, — рассказала Александра Оверченко, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.