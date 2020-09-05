«Тюмень – не лучший город Земли, но особенный»: Водонаева вновь пустилась в детские воспоминания

Алёна Водонаева опубликовала фото из детства. Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Второй раз за месяц модель, телеведущая, бывшая участница «Дома-2» Алёна Водонаева публикует в своём «Инстаграме» архивные фотографии. Пару дней назад девушка показывала снимки времён школьных лет (читайте – «фото времён динозавров), а сейчас перешла к фотографиям из семейного альбома.

– Тюмень. Детство. Вперемешку, – назвала серию фотографий тюменская знаменитость.

Алёна с братом и мамой. Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отвечая на вопросы подписчиков, девушка сообщила, что эти фотографии сделаны в то время, когда семья жила в квартире. А когда ей исполнилось 19 лет, семейство переехало в частный дом. Алёна признаётся, что Тюмень для неё – не лучший город Земли, но особенный.

– Я много где была в России, но для меня лучшие – Москва и Санкт-Петербург. Так же, где я была, это Екат (Екатеринбург. - Прим. ред.) и Казань, – честно говорит экс-тюменка.

Маленькая Алёна Водонаева. Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, на кадрах можно заметить и популярного ведущего Валдиса Пельша, который даёт автограф юной Алёне.

– Не знаю, зачем держусь за него. Наверное, в шоке от того, что увидела такую звезду, – комментирует девушка вопросы подписчиков.

Алёна Водонаева и Валдис Пельш. Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, в конце прошлого года телеведущая угодила в феерический скандал, призвав женщин «не рожать в стране рабов». Спецкор «КП» Дмитрий Стешин был в недоумении: как можно в вымирающей стране, оказавшейся на пороге демографического кризиса, агитировать против рождения детей, а певец Юрий Лоза заявил, что Водонаева – «пирожок ни с чем».

Также мы рассказывали о том, как заработала миллионы Алена Водонаева. Оказалось, что экс-участница «Дома-2» разбогатела после очень удачного замужества.