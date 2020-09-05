Мартин, медведи и немецкий дом: в Тюмени появился новый уличный гид

Маршрут основан на реальных историях людей, которые живут неподалеку от «Конторы пароходства» Фото: Виктория Лежнина

Гид не содержит часто посещаемых или проходимых мест и раскрывает город с новой стороны. Пройти по нему можно в любое время при помощи бота в Telegram. Маршрут основан на реальных историях людей, которые живут неподалеку от «Конторы пароходства» — на улицах, расположенных у реки.

В нем собраны 11 локаций с историями о декабристе, медведях, почтенной дворянке, немецком доме, секретных переулках и дворах, в которые многие бы не забрели сами. Чтобы начать маршрут, необходимо найти в приложении Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и написать ему. Общение происходит посредством видео, аудио и текста.

Желанию познавать мир и любознательности Мартина можно позавидовать Фото: Виктория Лежнина

— В планах создать несколько маршрутов по разным районам Тюмени. Первым решили сделали гид по улицам, расположенным недалеко от мультицентра. В этих дворах живут люди, которые когда-то работали в судостроении и пароходстве. А так как история нашего здания напрямую связана с этими сферами, то нам показалось любопытным именно с этого пути начать нашу линейку гидов, — отмечает Юлия Саначина, руководитель мультицентра.

Благодаря онлайн-формату по маршруту можно пройтись в любое время. Путь займет 1,5 часа.

В планах создать несколько маршрутов по разным районам Тюмени Фото: Виктория Лежнина

Организаторы отмечают, что с собой необходимо взять наушники и позаботиться заранее о заряде телефона. Начальная точка — крыльцо «Конторы пароходства». Персонажем гида выступает моряк Мартин из романа Джека Лондона «Мартин Иден».

— Желанию познавать мир и любознательности Мартина можно позавидовать. И когда мы начали создавать маршрут, углубляться в истории людей, улиц, поняли, что именно такой персонаж как Мартин, удивляющийся новому, желающий делиться и рассказывать узнанное, нам и нужен, — делится Юлия.

Гид не содержит часто посещаемых или проходимых мест и раскрывает город с новой стороны Фото: Виктория Лежнина

Отметим, «Контора пароходства» открыла выставочное пространство, сейчас можно посетить выставку «Засыпает» с 10:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 21:00 по выходным. С собой необходимо иметь маску. С действующими онлайн-проектами можно познакомиться на сайте конторапароходства.рф.