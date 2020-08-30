Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В сентябре тюменцы соберутся на фестивале уличного кино

Гостей кинопоказа ждут фотозона и мини-розыгрыши
Вадим БегунВадимБегун
КомментироватьОставить комментарий
В сентябре тюменцы соберутся на Фестивале уличного кино. Фото - pixabay.com.

В сентябре тюменцы соберутся на Фестивале уличного кино. Фото - pixabay.com.

Фестиваль уличного кино пройдет 5 сентября с 17.00 до 22.00 на площади у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23а). Гостей кинопоказа также ждут фотозона, мини-розыгрыши и интерактивы.

Фестиваль уличного кино – это крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино. Тюмень участвует в событии уже третий год. Список кинолент на данный момент формируется. Организатором выступает центр развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Во время мероприятия зрительские места будут располагаться с учетом необходимой дистанции, для этого даже придумана игровая механика. Также организаторы будут следить за наличием масок у гостей. В нескольких точках фестиваля можно будет обработать руки антисептиком.

– Важно понимать что кино в России есть. Более того, киноиндустрия развивается не только в столицах, но и в регионах. Сотрудничество с таким глобальным международным проектом, как «Фестиваль уличного кино», – это кредит доверия. Мы уверены, что сможем провести его достойно, – рассказала организатор фестиваля уличного кино в Тюмени Светлана Малиновская.

После завершения кинопоказа зрители смогут проголосовать за лучший короткометражный фильм светом фонариков. Для этого нужно будет включить свет на устройстве, когда на экране появится кадр понравившегося фильма.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые