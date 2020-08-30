В сентябре тюменцы соберутся на Фестивале уличного кино. Фото - pixabay.com.

Фестиваль уличного кино пройдет 5 сентября с 17.00 до 22.00 на площади у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23а). Гостей кинопоказа также ждут фотозона, мини-розыгрыши и интерактивы.

Фестиваль уличного кино – это крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино. Тюмень участвует в событии уже третий год. Список кинолент на данный момент формируется. Организатором выступает центр развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Во время мероприятия зрительские места будут располагаться с учетом необходимой дистанции, для этого даже придумана игровая механика. Также организаторы будут следить за наличием масок у гостей. В нескольких точках фестиваля можно будет обработать руки антисептиком.

– Важно понимать что кино в России есть. Более того, киноиндустрия развивается не только в столицах, но и в регионах. Сотрудничество с таким глобальным международным проектом, как «Фестиваль уличного кино», – это кредит доверия. Мы уверены, что сможем провести его достойно, – рассказала организатор фестиваля уличного кино в Тюмени Светлана Малиновская.

После завершения кинопоказа зрители смогут проголосовать за лучший короткометражный фильм светом фонариков. Для этого нужно будет включить свет на устройстве, когда на экране появится кадр понравившегося фильма.