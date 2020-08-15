Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 августа 2020 года: продлен и ослаблен режим повышенной готовности

В Тюменской области продлен и ослаблен режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 6966 человек.

Всего зараженных: 6 966.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Музеи: откроются 17 августа.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 110 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6639), 3 детей заболели (за минувшие сутки), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 989 человек остаются под медицинским наблюдением, 3267 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Губернатор Тюменской области Александр Моор снял ряд ограничений режима повышенной готовности. Совсем скоро дети пойдут в садики, а взрослые – в кинотеатры. Однако посещать места массового скопления людей пока придется в масках.

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 447 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровели 729 411 человек.