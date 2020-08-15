«Считаю приговор слишком мягким». Под Тюменью виновнику гибели юноши дали условный срок

Юноша погиб из пары обидных фраз. Фото предоставлено Евгенией Лесогор.

В тюменской деревне Падун разыгралась настоящая драма, к сожалению, с трагичной концовкой. Несколько обидных фраз, встреча, избиение, кома, а затем и смерть – это краткое описание последних двух недель из жизни восемнадцатилетнего Валерия Лесогора. Молодой человек погиб от рук своего же товарища, однако последнему чудом удалось избежать тюрьмы. Как это вышло, выяснял корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень».

История, которая, как мы уже знаем, закончилась трагично, произошла 15 марта 2019 года. В этот день Валере в одной из социальных сетей написал сообщение его друг детства Дима Бабушкин, который старше него на два года. Ответила ему девушка Лесогора, на что тот возмущенно назвал друга подкаблучником. По словам мамы Валерия, Евгении, сын сказал, что ему, все равно, что о нем думают. Но Бабушкин был на взводе и назначил встречу.

– Сын пришел с другом и с девушкой, так как драться не собирался, а хотел поговорить и проводить девушку домой. Есть прямые свидетели того, что была драка. Когда мой сын упал, был еще в сознании, так как закрывал лицо руками. Бабушкин приподнял его за плечо и пнул в голову обутой ногой, в результате чего, со слов свидетелей, был звук, как будто лампочка лопнула. Именно после этого удара мой сын перестал дышать. Его друг оттолкнул Бабушкина, начал приводить в чувства, а потом побежал за помощью, – рассказывает Евгения.

Фото предоставлено Евгенией Лесогор.

Женщина отмечает (опять же, со слов свидетелей), что девушка Валеры и Дмитрий остались с сыном. Обидчик не дал ей позвонить, заявив, что «она рядом ляжет», та испугалась.

– Друг моего сына прибежал с помощью, они все вместе понесли сына к еще одному другу, который живет ближе, чем мы. Бабушкин тоже помогал нести, по дороге внушив всем, что надо сказать, что Валера сам упал. Сына увезли в больницу, поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Он был в коме. На следующий день по нашей просьбе его перевели в Тюмень, состояние оставалось тяжелым, – продолжает историю женщина.

По ее словам, 18 марта, спустя три дня после избиения, юноша вышел из комы, но состояние оставалось тяжелым: он с трудом открывал глаза, каждое слово давалось с трудом, не мог встать из-за страшных головных болей. Спустя неделю случилось повторное кровоизлияние, парень снова впал в кому.

– Он очень хотел жить, ждал свое 18-летие, а встретил в коме. Второго апреля сына не стало. Пока он был жив, Бабушкин и его семья не интересовались состоянием. Более того, он гордился тем что, сделал, писал в социальных сетях, что «с одного удара отравляю в кому» и вел себя довольно вызывающе. После смерти пришли с бабушкой и с деньгами, которые мы не взяли. На мой вопрос, за что он так поступил, Бабушкин ответил, что Валера его первый ударил и показал в область плеча, – сообщила Евгения.

Как оказалось, Дмитрия на время следствия оставили дома, но он не отсиживался: успел даже машину угнать. Судили его по двум статьям: «угон» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Однако уже под конец судебного процесса гособвинитель попросил судью переквалифицировать вторую статью на «Неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Таким образом, 23 июля Заводоуковский районный суд признал Бабушкина виновным и назначил ему два года и три месяца лишения свободы условно.

В суде корреспонденту «Комсомольской правда – Тюмень» так прокомментировали решение: «Исправление подсудимого возможно без изоляции от общества: суд учел смягчающие по делу обстоятельства, личность подсудимого и его характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено».

Мама Валеры с таким приговор не согласна и считает его слишком мягким. По ее словам, Бабушкин пинал сына в голову, когда тот уже лежал на земле: «О какой неосторожности может идти речь?» Если бы юношу признали виновным по той статье, которую изначально инкриминировали, ему бы «светило» до пятнадцати лет лишения свободы.

Персональная страничка Евгении Лесогор в «ВКонтакте» заполнена фотографиями сына. Среди них – картинки с надписями: «Я обнимаю тебя, сынок. Ты всегда в моем сердце».