Тюменцам рассказали, как безопасно кормить голубей в парках и скверах

На прогулке не стоит слишком близко контактировать с птицами. Фото: Вадим Бегун

На прогулке в парках и скверах жители региона нередко кормят голубей, бросая им семечки, хлебные крошки. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области рассказали, насколько это безопасно.

Официально кормление пернатых разрешено, но не стоит этого делать с рук или близко приближаясь к птицам. Они переносчики около 90 возбудителей разных болезней, 10 из которых могут передаваться человеку, например сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез. Нужно помнить, что заражение возможно при прямом контакте с птицей или при вдыхании вместе с пылью экскрементов городских птиц. Последнее может случиться, если не чистить кондиционер дома, в офисе. С потоком воздуха в помещение могут попасть загрязненные выделениями перья и пух.

Тюменцам для профилактики заражения напоминают, что на прогулке не стоит слишком близко контактировать с птицами, не рекомендуется употребление пищи или воды в то же время, когда происходит кормление пернатых на улице. Родителям лучше ограждать ребенка от чересчур близкого контакта с голубем, не позволять кормление птицы с рук.

Особенно стоит остерегаться птиц, которые выглядят вялыми, со взъерошенным оперением, когда голуби отказываются от еды, их хвост измазан жидким пометом, глаза слезятся. При этом трогать заболевших пернатых строго запрещено. В любом случае при контакте с птицами необходимо придерживаться правил личной гигиены и при первых симптомах недомогания обратиться к врачу.