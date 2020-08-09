Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 августа 2020 года увеличилось на 74 человека Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 августа 2020 года увеличилось на 74 человека.

Статистика Яндекса по коронавирусу

Под медицинским наблюдением остаются 1227 человек. 15 пациентов находятся на ИВЛ. 57 человек выздоровели (за весь период выздоровели 5760).

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.