Чего не хватает: тоболяки помогут определить, какие новые курсы появятся в городе Фото: pixabay.com

11 августа тоболяки поучаствуют в опросе и расскажут, каких городских сообществ им не хватает. Результаты определят, какие курсы, клубы и активности будут развиваться в Тобольске в ближайшее время.

Пройти опрос в офлайне можно около ТРЦ «Жемчужина Сибири» и в Саду Ермака. Он стартует в 18:00. Промоутеры в образах мимов помогут отсканировать QR-код и перейти к вопросам. После заполнения анкеты участники сфотографируются с актерами.

— Мы хотим поддержать молодых лидеров и помочь им развивать городские сообщества. По результатам опроса мы поймём, какие сферы востребованы жителями прямо сейчас, чему они хотели бы обучиться с нуля или продолжить изучать вместе с единомышленниками, — рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Присоединиться к опросу можно также и в онлайне: необходимо пройти по ссылке: https://vk.cc/awJz6y в любое удобное время.

Подобное исследование проводится впервые в городе и является частью проекта «Делай дальше» о развитии сообществ. Проект продолжает набор участников, которые хотят развивать существующие объединения или создать новые собственными силами. Оставить заявку можно тут.

Следить за новостями можно в группе мультицентра «Моя территория».