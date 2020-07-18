Тюменцев, оставляющих мусор на диких пляжах и в лесах, могут оштрафовать на две тысячи рублей

В жару большинство жителей региона после рабочего дня и в выходные едут на пляжи. И если на базах отдыха, где проход к озерам платный, установлены мусорные баки, то на «диких» местах у воды образуются горы мусора.

Кто-то оставляет отходы прямо на берегу, некоторые выбрасывают по дороге, в ближайшем лесу. Все это приводит к образованию несанкционированных свалок, которые засоряют лес и портят экологию.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО», за чистоту на территории отвечает ее собственник. Если это земли частые, то собственник, если свалка на неразграниченных территориях, то муниципалитет.

Бросать мусор не в контейнеры запрещено. Если проверяющие органы увидят, что тюменцы оставляют мусор на пляже или в лесу, то могут привлечь несознательных граждан к ответственности, за это положен штраф от 1 до 2 тыс. руб.

Если вы обнаружили несанкционированную свалку, сообщить о ней можно либо в Департамент недропользования и экологии, либо на горячую линию регоператора по тел. 8-800-250-73-26 с 07:00 до 22:00. ООО «ТЭО» проводит проверку по каждому обращению, устанавливает собственника и просят убрать горы мусора.