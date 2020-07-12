2020-07-12T21:29:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 июля 2020: как не заразиться инфекцией на пляже и особенности диспансеризации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 июля 2020: как не заразиться инфекцией на пляже и особенности диспансеризацииКоронавирус в Тюмени, последние новости на 13 июля 2020: как не заразиться инфекцией на пляже и особенности диспансеризацииФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 13 июля 2020 года.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 82 инфицированных.

Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии. Нужно помнить не только о правилах безопасности, но и о мерах профилактики.

– Запрещается купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, купаться в состоянии опьянения, – напомнили о правилах безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемии:

– Диспансеризация отменена до особого распоряжения Минздрава России по всей стране, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента Тюменской области.

Одна из главных новостей дня: у 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской области. Однако для профилактики было ограничено грудное вскармливание.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюменской области зарегистрировано 3952 случая коронавирусной инфекции, 2432 - выздоровели, 20 человек ранее умерли, 1403 жителей региона подлежат наблюдению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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