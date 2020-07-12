2020-07-12T11:04:15+03:00
Общество

Жителей Тюмени научат понимать и создавать объекты стрит-арта

Занятия стартуют 27 июля
Руслан Савинов
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Жителей Тюмени научат понимать и создавать объекты стрит-артаЖителей Тюмени научат понимать и создавать объекты стрит-артаФото: pixabay.com
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Театральный центр «Космос» 13 июля запускает регистрацию на бесплатный онлайн-интенсив по граффити и стрит-арту.

Занятия стартуют 27 июля. Стать участником может любой желающий старше 16 лет. Проведет интенсив Виталий Морс, тюменский художник, автор граффити в поддержку врачей на улице Котовского. Он расскажет об истории развития стрит-арта, основных техниках и особенностях рисования граффити и стрит-арта в целом.

– В основном в центре моих картин человек. Но не как личность, а лишь его облик. Несмотря на яркие цвета и правильность форм, лица не выражают ничего, они будто бы скрыты под маской, специально прячутся от общества, готового осудить, заклеймить, обидеть. Мои портреты – метафора людей в современном мире, – рассказал Виталий Морс о своем творчестве.

До 6 августа участники пройдут курс из пяти занятий, выполнят домашние задания, а по итогу создадут совместный проект – граффити на заднем дворе театрального центра «Космос». Участие в проекте бесплатное. Но количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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