Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 июля 2020 года: умер пациент

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 3952 человека.

Сегодня оперштаб региона сообщил о кончине пациента, больного коронавирусной инфекцией.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина преклонного возраста с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне хронических болезней сердца, − сообщил оперрштаб.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Всего зараженных: 3952.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.