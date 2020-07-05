2020-07-05T23:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июля 2020: как правильно собрать ребенка в лагерь в период пандемии?

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июля 2020: как правильно собрать ребенка в лагерь в период пандемии?Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июля 2020: как правильно собрать ребенка в лагерь в период пандемии?Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 6 июля 2020 года. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 83 инфицированных.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Тюменской области

Статистика Яндекса по коронавирусу в Тюменской области

Так, в тюменском консультативно-диагностическом центре обследуют пациентов с подозрением на коронавирус. Новое оборудование помогает быстро и точно ставить диагноз.

Тюменцам напомнили, как правильно собрать ребенка в лагерь. Особенности в период пандемии – закрытый режим и отсутствие посещений родителями.

Кроме того, «Тюменская ярмарка» продолжает работу в условиях пандемии. Сейчас разрешена деятельность по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюменской области за минувшие сутки: 83 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 3480. Выздоровели 15 человек: за весь период выздоровели 1984. Под медицинским наблюдением остается 1216 человек, а 3484 человека находятся на перевахтовке. Напомним, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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