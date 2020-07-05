2020-07-05T08:32:41+03:00
Общество

Сколько стоит в Тюмени взять велосипед напрокат?

Кататься можно от часа до месяца
Руслан Савинов
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Сколько стоит в Тюмени взять велосипед напрокат?Сколько стоит в Тюмени взять велосипед напрокат?Фото: pixabay.com
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Если вы не можете решиться на покупку дорогого велосипеда, но очень хотите поколесить по Тюмени вечером или пару дней, то двухколесный транспорт можно взять и напрокат. В нашем городе много точек, где вам выдадут хороший, исправный транспорт.

Бронировать по телефону смысла нет. Для того чтобы на какое-то время стать обладателем транспорта с педалями, возьмите паспорт или водительское удостоверение. Если идете в прокат с другом, то за каждый велик нужно оставлять отдельный документ. Для семей порой делают исключение и разрешают оставить только один документ на всех. Кроме того, в некоторых точках проката можно оставить денежный залог – 10 тысяч рублей.

– Итак, стоимость часа проката: 100 – 130 руб., в зависимости от компании и дня недели (в выходные дороже), на ночь (с 21.00 до 12.00) взять велосипед стоит 350 – 500 руб., день дороже на 50 – 100 руб., суточный тариф – 500 – 650 руб., неделя – от 2000 руб., месяц – от 3500 руб., - сообщили в точках проката корреспонденту издания «АиФ – Западная Сибирь».

Кстати, в пунктах проката можно взять к велосипеду, например, противоугонный трос и детское кресло. Естественно, нужно будет доплатить около 50 – 100 руб.

Добавим, что есть еще один важный момент: детям и подросткам до 14 лет велосипед выдают только в присутствии опекуна и по его документам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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