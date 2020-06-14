2020-06-14T19:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июня 2020 года: конкурс для тех, кто заскучал на самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июня 2020: конкурс для тех, кто заскучал на самоизоляцииКоронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июня 2020: конкурс для тех, кто заскучал на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 15 июня 2020 года.

1. Молодые модераторы Тюмени, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга прошли образовательный марафон «Дело 2020». Из-за пандемии мероприятие состоялось в онлайне.

2. Тюменцы смогут показать, как они проводят время во время пандемии, и получить приз. Подробности – в нашем материале.

– Авторы могут направлять фотографии и ролики, сделанные не только дома, но и на даче, на природе, на спортивной площадке и даже в момент волонтерской деятельности во время режима повышенной готовности и пандемии, – сообщают организаторы.

3. Тюменцы присоединятся к всероссийскому молодежному форуму творчества в онлайн-режиме. Участников ждут необычные форматы подачи материала.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюменской области зарегистрировано 2196 случаев коронавирусной инфекции, 1240 человек выздоровели, 14 ранее умерли, 1 147 остаются под медицинским наблюдением, 3 942 человека находятся на перевахтовке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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