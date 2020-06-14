Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июня 2020 года составило 2196 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 14 июня 2020 года: 2196 человек, за сутки зафиксировано 77 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8835 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5409 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 528964 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 280050 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 119 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 6948 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 2196 случаев заболевания.