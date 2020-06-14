Тоболяки вместе с художниками впервые создадут арт-объекты во дворах

В Тобольске стартовал прием заявок на фестиваль стрит-арта «Вектор улиц. Районы, кварталы». Горожане и профессиональные художники создадут пять стрит-артов во дворах.

Известно, что всего в тобольских дворах появится пять стрит-артов, где горожане поделятся важным событием из истории территории, а художники воплотят их рассказ в жизнь.

Отмечается, что фестиваль состоит из трех этапов. На первом тоболяки поделятся локациями. Помимо этого, пройдут онлайн-мероприятия, которые познакомят жителей с уличным искусством в других регионах. На втором этапе пройдет голосование за дворы, где будут созданы объекты. И третий этап — создания самих артов во дворах Тобольска и их торжественное открытие.

- Мы хотим, чтобы в этом году художники не сами разрабатывали эскизы стрит-артов, а им помогали жители. Потому что кто, как не горожане, знают историю лучше и могут рассказать о важном и сокровенном о своих дворах. Так стрит-арт будет наполнен жизнью, сможет рассказать про тоболяков, их интересы или традиции конкретного дома, поможет задуматься о наследии и гордиться им. А мы в этом поможем, — сообщила руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.