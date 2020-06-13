Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 июня 2020 года: детсады, ТРЦ и бары остаются под запретом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 июня 2020 года. Детсады, ТРЦ и бары остаются под запретом.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства региона № 120 внесены накануне, 13 июня. Сделано это для того, чтобы тенденция к снижению заболеваемости стабилизировалась.

Таким образом, в Тюменской области по-прежнему запрещены все спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, а также торгово-развлекательные центры будут закрыты еще как минимум неделю. Не разрешается посещать парки, скверы, фитнес- и спа-центры.

В Тюменской области скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Пациенту было 62 года. Несмотря на все усилия врачей, умер мужчина с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 50 и составило 2119 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровели 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровели 274 641 человек.