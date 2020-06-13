В Тюменской области продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства региона №120 внесены сегодня, 13 июня. Сделано это для того, чтобы тенденция к снижению заболеваемости стабилизировалась.

Таким образом, в Тюменской области по-прежнему запрещены все спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, а также торгово-развлекательные центры будут закрыты еще как минимум неделю. Не разрешается посещать парки, скверы, фитнес- и спа-центры.

– Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп, – сообщает Оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Там отметили, что все желающие зарегистрировать браки могут это сделать в загсах, однако придется обойтись без свидетелей и других приглашенных лиц.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что за минувшие сутки число заболевших новой инфекцией тюменцев увеличилось на 50 и составило 2119 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 50 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2020 года (подробнее)