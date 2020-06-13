2020-06-13T11:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени скончался четырнадцатый пациент с коронавирусом

У мужчины была пневмония
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался четырнадцатый пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени скончался четырнадцатый пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Пациенту было 62 года.

– Несмотря на все усилия врачей, умер мужчина с пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 14 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в Оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировано 50 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2119), 12 человек выздоровели (за весь период - 1229), один ребенок заболел (из общего числа заболевших за сутки), четыре пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 128 человек размещены в обсерваторе (из них пять детей), 1 614 остаются под медицинским наблюдением, 3 921 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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