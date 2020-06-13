2020-06-13T07:42:29+03:00
Общество

Тюменский диетолог рассказала, как нужно питаться летом

И сколько воды выпивать в жаркое время года
Вадим Бегун
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Тюменский диетолог рассказала, как нужно питаться летом. Фото - pixabay.com.Тюменский диетолог рассказала, как нужно питаться летом. Фото - pixabay.com.
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Диетолог из Тюмени Валерия Федорова рассказала, как нужно питаться в жаркое время года и почему очень важно выпивать правильное количество жидкости.

– Питание летом, конечно же, будет отличаться от других времен года. Если при минусовых температурах организму требовалась дополнительная энергия для поддержания тепла и рекомендована была калорийная пища, то сейчас лишние калории можно запросто убрать. Еда должна быть легкой, питательной, с полезными углеводами, то есть на основе каш, круп и без печенья, конфет и выпечки, – говорит Валерия.

По словам эксперта, самая полезная растительная пища – та, которая выращена в том климате, где проживает человек. Потому сейчас на столах жителей региона ежедневно должны быть зелень – лук, чеснок, укроп, петрушка, салат, овощи – огурцы, редис, ягода – клубника. Чуть позже к списку добавятся созревшие томаты, кабачки, морковь, яблоки, малина и многое другое. Свежие овощи, фрукты, зелень – источник полезнейших витаминов и микроэлементов.

Летом также обязательно нужно соблюдать водный баланс, чтобы не было сухости кожи, обезвоживания, вялости. Чем жарче на улице, тем больше жидкости нужно организму. Летом к рекомендации ВОЗ выпивать 30 мл воды на 1 кг веса необходимо добавлять еще 2-3 стакана. Тем, кто на диете или активно занимается спортом, можно накинуть еще пару стаканов.

Кстати, содержащие большое количество соли продукты могут нарушить водно-солевой баланс, способствуют задержке воды в организме, а значит, и отекам, потому от такой пищи лучше отказаться. А вот молочные продукты – нежирный творог, кефир, натуральный йогурт, ряженку – рекомендуется включить в ежедневный рацион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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