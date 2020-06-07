Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 июня 2020 года: что обязательно понадобится взять с собой на отдых в теплые края?

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 8 июня 2020 года.

1. Тюменцам, уезжающим на отдых, понадобится справка об отсутствии коронавируса.

– С 1 июня в Сочи открылись санатории и оздоровительные комплексы, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение, основное открытие отелей должно состояться после 6 июня, – рассказывает руководитель турагентства.

Туристам необходимо взять в Тюмени справку об отрицательном результате на коронавирус на каждого члена семьи. При этом она должна быть получена не позднее чем за двое суток до заезда в отель.

2. В Физико-математической школе Тюменской области готовятся к вступительным испытаниям. Экзамены пройдут при особых мерах безопасности.

3. Комедийный сериал «Бизнесмены» презентуют в Тюмени. Посмотреть пилотную серию может любой желающий на закрытом показе 18 июня. Показ пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Итак, всего на 8 июня 2020 года в в Тюменской области зарегистрировано 1908 случаев коронавирусной инфекции, за весь период выздоровели 1067 человек, сейчас шесть пациентов на ИВЛ из общего числа болеющих, 1 918 остаются под медицинским наблюдением, а 3 422 человека находятся на перевахтовке.

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