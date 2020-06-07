Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2020 года составило 1908 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 июня 2020 года: 1908 человек, за сутки зафиксировано 35 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 8984 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5434 человека.
– Всего в стране зарегистрировано 467673 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 226731, – подвели итог в оперштабе РФ.
Также за сутки зафиксировано 134 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 5859 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 1908 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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