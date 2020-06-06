Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 июня 2020 года: умер одиннадцатый пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 июня 2020 года. Накануне умер еще один пациент с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. Он находился на искусственной вентиляции легких с 23 мая. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. Это уже одиннадцатая жертва COVID-19 в регионе.

За весь период пандемии в Тюменской области зарегистрировано 1873 случая заболевания, 39 из них – за минувшие сутки. 41 человек выздоровел (за весь период вылечились 1051). 6 пациентов из общего числа болеющих находятся на поддержке ИВЛ. 139 человек – в обсерваторе (из них 11 детей). 1 952 остаются под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 708 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавируса, 5 725 летальных исходов, выздоровели 221 388 человек.