2020-05-31T19:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 июня 2020 года: подъезды больше не дезинфицируют, но прочие меры профилактики в силе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 июня 2020: подъезды больше не дезинфицируют, но прочие меры профилактики в силеКоронавирус в Тюмени, последние новости на 1 июня 2020: подъезды больше не дезинфицируют, но прочие меры профилактики в силеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 1 июня 2020 года.

1. Вчера, 31 мая, отмечался Всемирный день без табака. От данной пагубной привычки, которая усиливает риск для здоровья во время пандемии, с каждым годом отказывается всё больше жителей Тюменской области. И в этом им помогают специалисты «Школ здоровья».

2. Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов в Тюменской области отменили. Изменения вступили в силу 31 мая.

– Однако в числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее, – напомнили в оперштабе.

3. Пять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области. За сутки выздоровели шесть земляков.

4. Тюменец снял ролик о домашнем насилии в период пандемии.

Итак, всего на 1 июня 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 1638 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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