Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 июня 2020 года: подъезды больше не дезинфицируют, но прочие меры профилактики в силе
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 1 июня 2020 года.
1. Вчера, 31 мая, отмечался Всемирный день без табака. От данной пагубной привычки, которая усиливает риск для здоровья во время пандемии, с каждым годом отказывается всё больше жителей Тюменской области. И в этом им помогают специалисты «Школ здоровья».
2. Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов в Тюменской области отменили. Изменения вступили в силу 31 мая.
– Однако в числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее, – напомнили в оперштабе.
3. Пять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Тюменской области. За сутки выздоровели шесть земляков.
4. Тюменец снял ролик о домашнем насилии в период пандемии.
Итак, всего на 1 июня 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 1638 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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