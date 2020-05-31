2020-05-31T13:14:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 мая 2020 года составило 1638 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 мая 2020 года составило 1638 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 мая 2020 года составило 1638 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 31 мая 2020 года – 1638 человек, за сутки зафиксировано 30 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9268 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4414 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 405843 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 171883 человека, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 138 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4693 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 1638 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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