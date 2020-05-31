Астрофизик-исследователь обсерватории РАН расскажет тоболякам о космосе

Онлайн-лекция «О космосе» с Александрой Гроховской, аспирантом и лаборантом-исследователем Специальной астрофизической обсерватории РАН пройдёт 2 июня.

Начало в 15.00 в группе мультицентра «Моя территория» Тобольска. К лекции может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Александра в прямом эфире расскажет о космических процессах и их влиянии на Землю, эволюцию и физические параметры галактики. Зрители трансляции узнают о крупнейших космических открытиях в XXI веке и о работе астрофизика в крупнейшем российском астрономическом центре наземных наблюдений объектов Вселенной.

– Люди так мало знают о Вселенной и о том, как эти процессы влияют на нашу жизнь. Но мы уверены, что Александра сможет донести до аудитории, что тема космоса не так далека от обычного человека, как кажется, – сообщила руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.