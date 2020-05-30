2020-05-30T20:33:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 31 мая 2020 года: масочный режим продлен

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени продлен масочный режим. Фото - pixabay.com.В Тюмени продлен масочный режим. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 мая 2020 года. Масочный режим продлен.

В Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать до 15 июня. Об этом сегодня, 30 мая, в прямом эфире на своей страничке в «Инстаграме» заявил губернатор региона Александр Моор.

В Тюмени умерла пациентка с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Оперштаб приносит соболезнования родным и близким.

В поликлиниках Тюменской области частично возобновляется плановый прием. С 1 июня можно самостоятельно записаться на первичный прием к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду. Остальные специалисты примут только по направлению.

Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка компания «Русский дистрибьютор» разработала платформу, которая позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции в общественных местах и контролировать ношение масок.

Режим повышенной готовности, который продолжается в Тюменской области, не повод оставаться в стороне от Международного дня защиты детей. В 2020 году праздник для ребятишек региона пройдёт в новом онлайн-формате, то есть дистанционно.

Торговые центры Тюменской области будут работать в новом формате из-за пандемии коронавируса. Основное внимание уделят безопасности посетителей.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 28 и составило 1608 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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